Москвичи после самоизоляции пересели на личные авто

Москвичи после самоизоляции стали пересаживаться на личные автомобили, полагая, что так безопаснее, отметил руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

«За время самоизоляции, многие были лишены привычного доступа к «кровеносной системе» города. Сейчас же, после спада волны пандемии, люди начали возвращаться к активной жизни, больше передвигаться. Но помня о том, что заболевания еще есть, хотя намного меньше, многие выбирают свои личные автомобили, полагая, что так безопаснее», – передает РИА «Новости» его слова.

Заммэра также отметил, что в итоге, «кровеносная система» города закупоривается», так как на дороги выезжает больше машин, чем было до пандемии.

При этом на данный момент планов по вводу платного въезда в Москву пока нет, добавил Ликсутов.

«Планов по вводу платного въезда в Москве на данный момент нет. Несмотря на постоянный рост числа личных автомобилей, а в Московском регионе с 2010 года их стало больше на 2 млн, количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс», – сказал он.

По словам Ликсутова, Москва не планирует вводить зональные тарифы и в метрополитене, как это сделано в крупных европейских столицах.

«Билетная система сейчас поддерживает зоны в наземном городском транспорте и на МЦД. Применять зональные тарифы в метрополитене – таких планов у нас сейчас нет», – сообщил он.

Кроме того, он добавил, что на Садовом кольце для автобусов могут организовать выделенные полосы, но только при согласии местных жителей

«В качестве альтернативы можно было бы организовать на внутренней стороне Садового кольца выделенные полосы для автобусов. Но опять же – устроит ли большинство жителей подобное решение? Это вопрос сложный, и не требует быстрых и необдуманных решений. Надо обсуждать с москвичами, с экспертами и, конечно, провести полный анализ всех эффектов – позитивных и негативных. Но мы всегда однозначно поддерживаем приоритет в движении именно для городского транспорта», – заключил заммэра.

Ранее Ликсутов сообщал, что правительство Москвы намерено в рамках эксперимента существенно снизить тарифы вне часа пик на таганско-краснопресненской линии метро. По его словам, скидка может составить либо 30%, либо 50%. Чиновник уточнил, что мэр города Сергей Собянин поддержал это предложение.

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