«Гоблин»: Чернокожий Бэтмен не спасет Америку

Американские чернокожие реально ущемлены в правах, поэтому, сделав главного героя комиксов афроамериканцем, проблема не решится, заявил газете ВЗГЛЯД российский публицист и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

На январь 2021 года запланирован выход комикса о «Бэтмене» для издательства DC Comics, в котором главный герой будет чернокожий. По словам создателя, сюжет будет вращаться вокруг афроамериканца Люциуса Фокса, председателя совета директоров «Уэйн Энтерпрайзес». Поклонники предполагают, что новым Бэтменом станет сын Люциуса Люк.

«Это же пропаганда. В настоящей жизни эти темнокожие занимают самые нижние ступени в социальной иерархии, поэтому все и придумывают, что в комиксах они будут самыми главными. То есть это говорит о том, что американские чернокожие на самом деле ущемлены в правах и не имеют в жизни никаких перспектив. А попытки нарисовать это в комиксах и показать в кино какую-нибудь Ваканду (восточноафриканская страна, упоминающаяся во вселенной Marvel) – это идиотия. Проблема не решится», – считает Пучков.

Он также подчеркнул, что по факту чернокожим героем может оказаться абсолютно любой супергерой комиксов, поскольку все они прячут лица и имеют соответствующие закрытые костюмы.

К лету следующего года также запланирован выход новой экранизации комиксов DC о супергерое, где главным претендентом на роль Бэтмена является актер Роберт Паттинсон.

В июле прошлого года студия Walt Disney объявила, что в новой экранизации «Русалочки», роль Ариэль исполнит темнокожая певица.