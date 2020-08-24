В Германии оценили решение Австрии выслать российского дипломата

«Дипломатические скандалы последних месяцев – это большая геополитическая игра Запада против России. Но сегодня главную роль в ней играет уже не «Северный поток – 2», а инцидент с Алексеем Навальным и ситуация в Белоруссии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, комментируя высылку из Австрии российского дипломата.

«Мы видим, как на наших глазах вновь обострилось геополитическое противостояние Запада и России, – сказал немецкий политолог Александр Рар. – Прежде всего это связано с историей, произошедшей с российским блогером Алексеем Навальным, и ситуацией в Белоруссии».

«Каждый раз, когда внутри ЕС пытаются нормализовать отношения с Россией, тут же возникают какие-то скандалы. Сейчас в европейской прессе из-за Навального развернулась настоящая истерика, потому что на Западе он считается главным критиком Владимира Путина. В связи с этим звучат призывы наказать Россию», – пояснил Рар.

«Что касается Белоруссии, то в данном случае Запад не хочет упустить шанс нарастить там свое влияние. И обвинения в адрес России в этом контексте могут использоваться для того, чтобы под давлением США некоторые страны шли на жесткие политические акции вроде высылки дипломатов», – добавил политолог.

«Таким образом союзники США пытаются выкинуть Россию обратно в Азию, оставив Европу под контролем НАТО. И дипломатические скандалы последних месяцев – это продолжение большой геополитической игры. Однако главную роль в ней играет уже не «Северный поток – 2», как было раньше, а, повторюсь, инцидент с Алексеем Навальным и ситуация в Белоруссии», – заключил Александр Рар.

Ранее МИД Австрии сообщил о том, что власти республики приняли решение выслать из страны российского дипломата. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В свою очередь австрийское издание «Кронен цайтунг» сообщило, что дипломат подозревается в промышленном шпионаже и должен покинуть территорию страны до 1 сентября.

В российской Госдуме решение австрийских властей назвали частью общей кампании по дискредитации России. «Я не исключаю, что череда дипломатических скандалов в европейских государствах может быть частью общей кампании по дискредитации России или большой провокации», – сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Он указал на то, что это первая высылка российского дипломата из Австрии «за всю историю российско-австрийского межгосударственного взаимодействия». «Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения», – добавил Слуцкий.

При этом Кремль пообещал Австрии ответ на высылку российского дипломата.

Напомним, в минувшую среду о высылке российского дипломата объявила Норвегия. По данным местной телекомпании, сославшейся на источник в МИД страны, решение было принято после задержания норвежского гражданина, подозреваемого в передаче иностранному государству важной информации. В полиции Норвегии утверждали, что арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки».

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