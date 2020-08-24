Кремль пообещал Австрии ответ на высылку российского дипломата

Россия примет ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Австрии, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий. Так или иначе, конечно, будет отвечено», – передает ТАСС слова представителя Кремля. В остальном Песков переадресовал этот вопрос в МИД.

В понедельник издание «Кронен цайтунг» сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.

Посольство России пообещало зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии.