Коронавирус у хоккеистов клуба «Трактор» назвали детской болезнью

Вице-президент челябинского хоккейного клуба «Трактор» Борис Видгоф назвал коронавирус детской болезнью, комментируя вспышку инфекции среди игроков клуба.

По информации Ura.ru, у шести хоккеистов подтвердился коронавирус.

«У всех заразившихся хоккеистов болезнь протекает в легкой форме. Это как ветрянка у детей. Ей легко заразиться, но она не опасна. Так что в команде все в порядке, готовимся к сезону в нормальном режиме», – сказал Видгоф.

На прошлой неделе организаторы отменили традиционный предсезонный турник «Кубок губернатора Челябинской области по хоккею» из-за отказа нескольких команд и случаев коронавируса в «Тракторе».

Для ХК «Трактор» хоккейный сезон должен начаться 3 сентября 2020 года встречей с екатеринбургским «Автомобилистом», где коронавирус также выявлен у игроков и главного тренера.

Напомним, в марте Международная федерация хоккея (IIHF) отменила мужской чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии.