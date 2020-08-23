Россия решила заключить с Белоруссией контракт на поставку вертолетов

Россия планирует заключить контракт с Белоруссией на поставку вертолетной техники республике, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«С Белоруссией будет заключен контракт на поставку вертолетной техники», – сказал Шугаев в интервью «Россия-24».

По его словам, Россия с начала 2020 года Россия экспортировала военную продукцию на сумму более 7 млрд долларов.

«В целом я могу сказать, что мы двигаемся по плану. На сегодняшний день более чем на 7 млрд долларов поставки уже осуществлены, 20-го года. 19-й год мы выполнили, слава Богу» , – сказал он.

Ранее глава правительства Белоруссии Роман Головченко сообщил, что прямые потери Белоруссии от разрыва военного сотрудничества с Россией составили бы 300–350 млн долларов ежегодно.

Напомним, один из членов координационного совета белорусской оппозиции Владимир Дунаев в интервью газете ВЗГЛЯД не исключил «прерывания» членства Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности. Также он рассказал, как оппозиция намерена действовать в случае своей победы.