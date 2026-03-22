Китай анонсировал выпуск нейрочипа для помощи парализованным
Китай в следующем году может запустить массовое производство нейроимплантов «Бэйнао-1», разработанных для помощи людям, парализованным из-за травм позвоночника и инсульта, заявил директор Китайского института исследований мозга (CIBR) Ло Миньминь.
Ло Миньминь сообщил, что Китай в следующем году может начать массовое производство нейроимплантов «Бэйнао-1» для помощи парализованным людям, передает РИА «Новости». Сейчас устройство уже имплантировано семи добровольцам, среди которых пациенты с травмами спинного мозга, инсультом и БАС.
Полуинвазивная беспроводная система «Бэйнао-1» создана на базе нанотехнологий: сверхтонкие гибкие микроэлектроды накладываются на поверхность мозговой оболочки, что позволяет эффективно считывать нейросигналы без повреждения тканей. В этом году запланированы полномасштабные клинические испытания по международным стандартам GCP. Если разрешение будет получено, компания приступит к серийному производству уже в 2027 году.
Процедура имплантации будет дорогой из-за сложности нейрохирургической операции и самой технологии. Разработчики подчеркивают, что система позволяет пациентам управлять внешними устройствами, а тренировки с чипом способствуют частичному восстановлению утраченных функций. В частности, 30-летнему мужчине после ДТП удалось научиться управлять роботизированной рукой и частично вернуть мышечную силу.
Другой пациент, ранее неспособный ходить из-за травмы позвоночника, теперь может стоять, передвигаться с костылями и контролировать функции мочевого пузыря и кишечника. У человека с БАС после трех недель тренировок с чипом точность распознавания слов достигла 63%, что дало возможность выводить базовые фразы на экран компьютера.
Китай стал первой страной, одобрившей коммерческое использование медицинского нейроинтерфейса: в марте 2026 года на рынок был допущен чип компании Borui Kang Medical Technology, что открыло новые перспективы в реабилитации пациентов с тяжелыми нарушениями двигательных функций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Neuralink Илон Маск заявил о возможности полного восстановления тела с помощью чипов. Компания Neuralink намерена имплантировать мозговой чип Blindsight для возвращения зрения. К 2031 году организация планирует ежегодно вживлять нейроимпланты 20 тыс. пациентов.