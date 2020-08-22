Митинг в центре Минска прошел без задержаний и столкновений с силовиками

Акция протеста в Минске на площади Независимости завершилась мирно, никто не пострадал.

На мероприятие пришли несколько сотен человек, в том числе члены оппозиционного координационного совета Павел Латушко и Мария Колесникова, передает ТАСС.

Члены совета пробыли на месте недолго, они пообщались с митингующими и покинули площадь. Колесникова и Латушко не стали выступать.

На площади работал «свободный микрофон» – высказаться мог каждый. В ходе выступления несколько человек обратились к властям с критикой.

В начале митинга на площади появились военные, они обнесли металлическими заграждениями памятник Ленину, на который ранее митингующие клеили плакаты. После этого правоохранители и военные не вмешивались в происходящее.

В субботу в Минске также прошло шествие против насилия, в акции в центре белорусской столицы приняли участие больше 3 тыс. человек.

Также МВД Белоруссии объявило о задержании одного из организаторов несогласованных акций, по данным ведомства, мужчина предлагал деньги за проведение митингов.