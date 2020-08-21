Названы победители конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя педагогическая инициатива»

Участники XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – защитили свои проекты, представленные в номинации «Моя педагогическая инициатива».

Защита проектов длилась в течение трех дней, в очном этапе свои инициативы представили 100 конкурсантов из 45 регионов России. Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия» определили 10 авторов лучших проектов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В пятницу, 21 августа были названы имена победителей. Распределение призовых мест и специальных призов от партнеров номинации станет известно позже, на общей торжественной церемонии награждения, которая, предварительно, состоится осенью этого года.

«За каждым участником проектов платформы «Россия – страна возможностей» стоит учитель, однажды ставший его наставником и вдохновителем и подтолкнувший к первому шагу на пути к большим победам. Поэтому сегодня особенно ценен широкий отклик педагогического сообщества в конкурсе «Моя страна – моя Россия». Номинация «Моя педагогическая инициатива» стала второй по масштабности в нынешнем сезоне: 10 654 участника представили свои новаторские идеи, направленные на развитие сферы образования в России», – рассказал замгенерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Лидирующую позицию по числу конкурсантов заняла номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в ней приняло участие 11 тыс. 766 человек.

Президент Российской академии образования Юрий Зинченко отметил, что в номинациях, проводимых при поддержке академии, приняло участие около 30 тысяч человек. «Это не просто цифра, за ней – инициативы неравнодушных граждан нашей страны, которые направлены на важнейшие смыслы общества: патриотизм, традиционные семейные ценности, образование и науку. Мы гордимся, что именно на площадке Российской академии образования лучшие новаторы и специалисты могут обменяться своим уникальным опытом», – подчеркнул Зинченко.

В XVII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Российской академией образования, помимо традиционных премий в размере 100, 80 и 50 тыс. рублей, в номинации «Моя педагогическая инициатива» учреждена специальная премия имени Людмилы Алексеевны Вербицкой в размере 150 тыс. рублей.

Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая экспертный совет конкурса, выразила особую благодарность экспертам номинации «Моя педагогическая инициатива».

«Более 250 специалистов сферы образования с чуткостью и особым трепетом отнеслись к каждой работе, отобрав 110 лучших проектов, которые прошли в заключительный этап. Много лет назад я начинала свою трудовую деятельность как педагог-психолог одной из школ Башкортостана и думаю, что самое главное – уметь слушать и слышать наших детей, раскрывать их таланты, подбирать ключик к каждому ребенку. Уверена, что проекты участников конкурса «Моя страна – моя Россия» смогут помочь тысячам педагогов со всей России», – сказала Гумерова.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Список участников очного тура размещен на сайте.