В США пообещали сделать «все возможное», чтобы помешать продавать российское оружие Ирану

США готовы сделать все возможное, чтобы помешать России и Китаю продавать вооружения Ирану, если против Тегерана вновь будут введены санкции ООН, заявил госсекретарь США Майкл Помпео телеканалу Fox News.

Он прокомментировал вероятность введения Вашингтоном новых санкций против России и Китая, если они будут игнорировать возвращение санкционного режима в отношении Ирана.

«Когда будут возвращены санкции ООН, я вас уверю, США сделают все возможное, чтобы россияне и китайцы не смогли доставлять Ирану вооружения, представляющие для нас угрозу», – передает слова Помпео ТАСС.

Госсекретарь отметил, что США «сделают все возможное», чтобы соответствующие транзакции не приносили финансовой выгоды.

Напомним, после того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана и пригрозил России и Китаю санкциями, если те откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим.

Москва заявила об отсутствии у США права возвращать санкции ООН против Ирана.

Позже Помпео передал в СБ документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.