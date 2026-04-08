Tекст: Антон Антонов

Штурмовые группы «Северян» продолжают вести бои, продвигаясь вглубь Сумской области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Бывалино, Писаревки, Храповщины, Мирополья, Толстодубово и села Хотень. В Шосткинском районе продолжается зачистка лесных массивов, ВСУ не предпринимали наступательных действий, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

В результате упорных боев штурмовые группы «Северян» продвинулись на 14 участках в Сумском районе, за сутки продвижение достигло 200 м. В районе Новоселицы местные украинские власти обустраивают кладбище для неопознанных тел солдат ВСУ, на эти цели выделено свыше 13 млн гривен, работы должны завершиться до конца 2026 года. Все неопознанные солдаты ВСУ будут захоронены в общих могилах.

В Краснопольском районе ВСУ также не предпринимали активных действий. Украинское командование не смогло остановить бегство военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны. В районе Новодмитровки более 30 солдат теробороны ВСУ дезертировали.

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, «Северяне» оттесняют противника от границы, наносят удары в районах Качаловки, Жовтневого, Богодухова, Нескучного, Терновой, Рубежного, Нестерного, Колодезного, Федоровки, Чугуева, Великого Бурлука, города Дергачи и Казачьей Лопани. ВСУ оборудуют сеть укреплений по линии Гонтаровка – Кирилловка – Великий Бурлук.

«Это решение крайне неоднозначно воспринимается националистами, которые уверены, что «режим Зеленского» оборудует новую границу страны, отказавшись от части Харьковской области», – говорится в сообщении.

На Липцовском направлении существенных изменений нет, артиллеристы и операторы БПЛА «Северян» продолжают наносить удары по обнаруженным целям ВСУ. На Волчанском направлении российские штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 400 м.

В районе Волчанских Хуторов идут ожесточенные стрелковые бои, зачистка лесных массивов от ВСУ около Верхней Писаревки и уничтожение групп националистов вблизи границы продолжаются. На Великобурлукском направлении продвижение российских сил на трех участках составило до 700 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области)». – сказано в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали о прибытии в Шосткинский район Сумской области формирований «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России).