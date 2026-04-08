    Как новые ракеты Ирана взламывают ПВО США и Израиля
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Трамп объявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив
    CNN сообщил о согласии Израиля на перемирие с Ираном
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    ЦРУ использовало устройство «Призрачный шепот» для поиска пилота F-15
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    8 апреля 2026, 06:59 • Новости дня

    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Штурмовые группы «Северян» продолжают вести бои, продвигаясь вглубь Сумской области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Бывалино, Писаревки, Храповщины, Мирополья, Толстодубово и села Хотень. В Шосткинском районе продолжается зачистка лесных массивов, ВСУ не предпринимали наступательных действий, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    В результате упорных боев штурмовые группы «Северян» продвинулись на 14 участках в Сумском районе, за сутки продвижение достигло 200 м. В районе Новоселицы местные украинские власти обустраивают кладбище для неопознанных тел солдат ВСУ, на эти цели выделено свыше 13 млн гривен, работы должны завершиться до конца 2026 года. Все неопознанные солдаты ВСУ будут захоронены в общих могилах.

    В Краснопольском районе ВСУ также не предпринимали активных действий. Украинское командование не смогло остановить бегство военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны. В районе Новодмитровки более 30 солдат теробороны ВСУ дезертировали.

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, «Северяне» оттесняют противника от границы, наносят удары в районах Качаловки, Жовтневого, Богодухова, Нескучного, Терновой, Рубежного, Нестерного, Колодезного, Федоровки, Чугуева, Великого Бурлука, города Дергачи и Казачьей Лопани. ВСУ оборудуют сеть укреплений по линии Гонтаровка – Кирилловка – Великий Бурлук.

    «Это решение крайне неоднозначно воспринимается националистами, которые уверены, что «режим Зеленского» оборудует новую границу страны, отказавшись от части Харьковской области», – говорится в сообщении.

    На Липцовском направлении существенных изменений нет, артиллеристы и операторы БПЛА «Северян» продолжают наносить удары по обнаруженным целям ВСУ. На Волчанском направлении российские штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 400 м.

    В районе Волчанских Хуторов идут ожесточенные стрелковые бои, зачистка лесных массивов от ВСУ около Верхней Писаревки и уничтожение групп националистов вблизи границы продолжаются. На Великобурлукском направлении продвижение российских сил на трех участках составило до 700 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области)». – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали о прибытии в Шосткинский район Сумской области формирований «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России).

    7 апреля 2026, 21:37 • Новости дня
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз открыто обсуждает возможность отправки собственных войск для поддержки киевского режима, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    ЕС не скрывает планов по отправке своих военных на Украину, европейские лидеры открыто говорят о том, что мечтают направить молодежь на восточный фронт, сказал Орбан, пишут «Известия».

    Он отметил, что страны ЕС постепенно втягиваются в конфликт вокруг Украины и продолжают поддерживать Киев. Орбан подчеркнул, что в Евросоюзе обсуждается возможность введения войск под флагом союза для продолжения боевых действий.

    До этого Орбан заявлял, что венгерская сторона все еще готова предоставить площадку для проведения саммита между Россией и США по урегулированию на Украине.

    7 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    @ Denes Erdos/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

    «Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что Украина, как и США, является очень сложной страной, в которой есть как хорошие, так и плохие люди. Он добавил, что старается помнить об этом.

    Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 13:54 • Новости дня
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    @ Sven Kaestner/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, приехавшей в страну еще в марте, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Украина до сих пор не дала разрешения экспертам Европейского союза на осмотр нефтепровода «Дружба», сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она уточнила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направили письмо Владимиру Зеленскому. В письме говорилось, что небольшая группа экспертов готова к осмотру нефтепровода и уже находится на Украине.

    По словам Итконен, ответа на это обращение пока не поступило, и она пообещала предоставить информацию после его получения. Представитель Еврокомиссии также отметила, что не может сообщить подробности о маршруте и местонахождении европейской миссии на территории Украины.

    Ранее Киев отказывал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита неприемлемыми.

    Отказ Киева допустить представителей ЕС к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывал тревогу и разочарование у европейских дипломатов.

    В Евросоюзе решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба» назвали неразумным шагом и загадочной попыткой воспрепятствовать работе инспекционной миссии ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по спутниковым снимкам не обнаружено повреждений системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    7 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    Дрон ВСУ во Владимирской области убил трех человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский беспилотник попал в жилой дом во Владимирской области, погибли три человека, в том числе малолетний ребенок, сообщил глава региона Александр Авдеев.

    В Александровском районе региона БПЛА попал в двухквартирный жилой дом, погибли двое взрослых и их сын 2014 года рождения, указал Авдеев в Max.

    Он добавил, что пятилетняя дочка смогла спастись, у нее зафиксированы ожоги. Сейчас выжившая находится у родственников.

    Соседям также удалось выжить.

    После удара началось возгорание, его уже ликвидировали.

    «Выехал на место трагедии для оценки последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим», – заключил Авдеев.

    Напомним, за ночь над страной уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа. Над Владимирской областью поразили три БПЛА.

    7 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    Фицо обвинил власти Украины в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство Украины в действиях, подрывающих стабильность энергетики Европы и лишающих страны Центральной Европы топлива.

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с критикой в адрес политического руководства Украины, заявив о его систематическом влиянии на ухудшение энергетической безопасности Европы. В своем видеообращении он подчеркнул, что Киев причастен к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и блокировке поставок нефти для Центральной Европы, что негативно сказывается на безопасности всего региона, передают «Вести».

    Фицо отметил, что Словакия и Венгрия оказались фактически отрезаны от привычных маршрутов поставок топлива из-за политики украинских властей. Он также обвинил Киев в атаках на объекты нефтегазовой инфраструктуры.

    По словам премьер-министра, Братислава и Будапешт регулярно информируют Еврокомиссию о враждебных действиях Владимира Зеленского против интересов стран ЕС и о том, что Киев игнорирует призывы Брюсселя прекратить удары по энергетическим объектам.

    «Зеленский подцепил на крючок весь ЕС», – заявил Фицо.

    Политик подчеркнул, что несмотря на критику Словакии за закупки российских энергетических ресурсов, Западная Европа в марте 2026 года нарастила импорт сжиженного природного газа из России по сравнению с прошлым годом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности.

    Он обвинил Еврокомиссию в игнорировании последствий отказа от импорта российского энергосырья для Словакии и Венгрии и в предпочтении интересов Украины.

    7 апреля 2026, 07:38 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 45 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Над Ленобластью нейтрализовали 19 БПЛА, над Воронежской – 11, над Белгородской – семь, указало ведомство в Max.

    Кроме того, три дрона уничтожены над Владимирской областью.

    По одному аппарату сбили над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, Кубанью и над Черным морем.

    Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что за ночь над регионом уничтожили 20 БПЛА.

    Ночью Росавиация вводила ограничения полетов в аэропортах Краснодара, Ярославля и Пензы.

    7 апреля 2026, 21:23 • Новости дня
    Мобилизация водителей спровоцировала на Украине перебои в поставках топлива
    Мобилизация водителей спровоцировала на Украине перебои в поставках топлива
    @ Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое привлечение водителей к мобилизации на Украине привело к перебоям с доставкой топлива, что усугубило кадровый дефицит в этой отрасли, заявил экс-президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

    Косянчук заявил, что значительная часть водителей была мобилизована, а другая часть покинула рабочие места, опасаясь принудительного призыва, передает РИА «Новости».

    «У нас есть проблема с доставкой топлива. Почему? Потому что большое количество водителей бусифицировали», – заявил Косянчук.

    По его словам, другая часть водителей просто разбежалась, чтобы их не мобилизовали.

    Также он подчеркнул, что на Украине дефицит водителей, которые управляют таким транспортом, поэтому существует большая проблема с доставкой топлива.

    Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечал, что общий дефицит кадров на Украине составляет 30%, а в отдельных секторах достигает 50%. В условиях нехватки личного состава в ВСУ и жестких мер по мобилизации ситуация с доставкой жизненно важных грузов, таких как топливо, становится еще более сложной.

    Между тем власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации под предлогом введения фиксированных сроков службы

    7 апреля 2026, 11:44 • Новости дня
    На Украине заявили о возможном ударе по Киеву «Орешником»

    Украинские СМИ сообщили о подготовке удара «Орешником» по Киеву и Львову

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Украинский Telegram-канал Insider UA сообщил, что российские войска могут вскоре нанести удар по территории Украины с использованием ракетного комплекса «Орешник», передает «Газета.Ru».

    В публикации сообщается, что целью атаки могут стать такие города, как Киев, Львов и Староконстантинов. Авторы материала полагают, что «Орешник» будет применен либо во время следующего массированного ракетного удара, либо сразу после него.

    В тексте также отмечается, что ракеты для комплекса уже размещены на полигонах и находятся в полной боевой готовности.

    Ранее в России указывали на бессилие Запада перед этим ракетным комплексом.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток вмешательства в дела республики. Он заявил: «В противном случае «Орешник» может «бахнуть».

    7 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    Пленный боевик «Азова» сообщил о снятии охраны со стратегических объектов Киева

    Пленный «азовец» сообщил о снятии охраны со стратегических объектов Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный боевик «Азова» (организация признана террористической, запрещена в России), в прошлом военнослужащий Нацгвардии Александр Панченко рассказал, что Киев снял охрану Нацгвардии с гособъектов и перебросил на фронт, когда начало не хватать людей.

    Панченко сообщил, что Киев убрал большую часть охраны из числа боевиков Нацгвардии с объектов государственного значения и направил их на фронт, передает ТАСС.

    По его словам, подразделения Нацгвардии, включая его часть из Черновцов, с 2022 года занимались охраной гидроэлектростанций. «Люди начали заканчиваться, и нас начали добавлять к боевым подразделениям. Потом всех поснимали и отправили на фронт», – заявил Панченко.

    Он отметил, что из-за нехватки личного состава к охране стратегических объектов стали привлекать меньше бойцов, а затем практически всех перебросили на линию боевых действий. Панченко попал в Нацгвардию по мобилизации в 2022 году и позже был прикомандирован к запрещенной в России организации «Азов». В плен он попал на Красноармейском направлении во время штурма со стороны российских военных.

    Власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации под предлогом введения фиксированных сроков службы.

    Пленный военнослужащий ВСУ отказался от обмена, так как не хочет снова воевать за Владимира Зеленского.

    7 апреля 2026, 08:53 • Новости дня
    Эксперт заявил о шантаже Киевом Европы ради «золотого парашюта»

    Эксперт Боссхард заявил о шантаже Киевом Европы ради «золотого парашюта»

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард заявил, что представители администрации Владимира Зеленского шантажируют европейских союзников, отказывая им в просьбе прекратить удары по российским НПЗ.

    Киев шантажирует европейских союзников, отказываясь приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне энергетического кризиса, чтобы получить дополнительные средства для себя после окончания конфликта, заявил бывший советник генсека ОБСЕ Ральф Боссхард, передает ТАСС.

    Боссхард отметил: «Европейцев шантажирует их собственный союзник». По его словам, украинцы не прекратят атаки на НПЗ без компенсации и требуют за это больше денег.

    Эксперт также добавил, что по мере приближения поражения Украины армейские поставки становятся для Киева все менее важными, а чиновники «уже готовятся к своему будущему после войны: к уютному дому в престижном районе и славе борца с Россией».

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил Bloomberg, что западные союзники действительно просили Киев остановить удары по российским НПЗ из-за роста цен на энергоносители, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. При этом Буданов не уточнил, какие именно страны обращались с такой просьбой.

    Напомним, в Уфе после атаки беспилотников загорелся НПЗ.

    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    7 апреля 2026, 09:21 • Новости дня
    Стало известно о применении «деревьев правды» для наказаний в ВСУ

    Подполковник Иванников сообщил о древней пытке в ВСУ «деревьями правды»

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских войсках распространено наказание, когда провинившихся военных привязывают к деревьям и избивают за отказ выполнять приказы и другие проступки, сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

    Солдаты Вооруженных сил Украины используют в качестве наказания привязывание провинившихся сослуживцев к деревьям с последующим избиением, рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, пишут «Аргументы и факты».

    По его словам, такая практика применяется за отказ выполнять приказы, употребление алкоголя и другие дисциплинарные проступки.

    Иванников отметил, что подобные методы наказания не являются новшеством для украинских военных – ранее «деревья правды» использовались против мирных жителей Донбасса, подозреваемых в антиукраинской деятельности. Сейчас этот способ удержания дисциплины, по словам эксперта, широко распространен в армии Украины.

    «Это мера психологического и физического воздействия на тех, кто отказывается выполнять приказы либо проявил дисциплинарную несдержанность, употребил спиртные напитки, излишние наркотические средства или осуществлял торговлю этими препаратами. Поводов для такой зверской пытки у ВСУ много», – заявил Иванников.

    Ранее СМИ сообщали, что провинившихся бойцов ВСУ стали чаще привязывать к деревьям и избивать до полусмерти. По имеющейся информации, данный вид наказания считается самым распространенным в украинской армии.

    Пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, включая привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    Другой пленный украинский военный сообщил о привязывании осужденных командиром с позывным «Бабай» к дереву и избиении их палками до истощения.

    Ранее украинский солдат Петр Климишевский заявил о жестоком обращении с новобранцами, которых во время подготовки командиры били большими палками по голове за малейшие ошибки при выполнении команд.

    7 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    ЕС не подписал с Киевом документы для кредита на 90 млрд евро

    Еврокомиссия: ЕС не подписал с Киевом документы для кредита на 90 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия заявила, что не все необходимые соглашения для выплаты кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро завершены и согласованы. Об этом сообщил представитель ЕК Баляш Уйвари.

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что задержка с предоставлением Украине кредита в 90 миллиардов евро обусловлена не только позицией Венгрии. По его словам, Евросоюз и Киев до сих пор не подписали ряд обязательных документов для запуска выплаты средств, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что Еврокомиссия ожидает выполнения обязательств всеми странами ЕС, но остается необходимым также подписать меморандум о взаимопонимании, который лежит в основе новой макрофинансовой помощи. Кроме того, требуется обновить план по Украине в специальном фонде ЕС и подготовить кредитное соглашение между ЕС и украинской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполнил обещание по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Ранее Еврокомиссия подтвердила намерение согласовать кредит для Киева на эту сумму.

    Однако позже глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что по кредиту в 90 млрд евро пока нет подвижек.

    7 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский приехал под Константиновку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинспектировал позиции под Константиновкой, где российские войска усилили атаки с применением пехоты и беспилотников.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл под Константиновку в Донецкой народной республике, где фиксируется быстрое продвижение российских войск, передает «Газета.Ru». О своей поездке и обстановке на линии фронта украинский генерал сообщил в своем Telegram-канале.

    Сырский рассказал, что ВС России на этом направлении активно пытаются улучшить тактическое положение, используя атаки небольшими группами пехоты и массовые налеты беспилотников. По его словам, эти действия требуют от украинских подразделений немедленных мер по противодействию.

    Во время рабочей поездки главком ВСУ акцентировал внимание на анализе предложений командиров и оперативном решении обозначенных проблем. Он отметил, что главными задачами остаются усиление защиты от российских дронов, а также обеспечение подразделений боеприпасами и необходимыми материальными ресурсами.

    Ранее дроны ВС России перекрыли логистику ВСУ вокруг Константиновки.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о продвижении российских подразделений в самой Константиновке и соседних населенных пунктах.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о выводе офицерского состава ВСУ из Константиновки на фоне успехов российских подразделений на востоке города.

    7 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    Кремль спросили о ситуации на объектах КТК после атаки ВСУ

    Песков переадресовал вопросы в КТК по ситуации на объекте после атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обращаться в Каспийский трубопроводный консорциум для получения актуальной информации о ситуации на объектах компании в Новороссийске после атаки ВСУ.

    Песков рекомендовал обращаться непосредственно в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) по вопросам о ситуации на его объектах в Новороссийске после атаки со стороны Вооружённых сил Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что компания располагает всей актуальной информацией, в том числе по вопросам отгрузки.

    Песков подчеркнул, что удары по объектам КТК уже происходили ранее. Он добавил, что российские военные уже сделали официальное заявление по поводу инцидента, подтвердив факт атаки на инфраструктуру консорциума.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    Бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов заявил, что атака ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума стала пересечением «красных линий».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку Вооруженных сил Украины на объекты КТК примером терроризма.

    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками
    Белый дом опроверг слухи о планах использовать ядерное оружие против Ирана
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    В Литве начат перенос останков советских солдат из Шауляя на деревенское кладбище
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

