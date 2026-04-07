Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
«Северяне» узнали о прибытии в Шосткинский район ВФУ с символикой «Азова»
Бойцы группы войск «Север» на Сумском направлении фронта громили живую силу и технику ВСУ в районах Мирополья, Кияницы, Великой Чернетчины, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и Новодмитровки и узнали, что в регион прибывают вооруженные формирования с символикой террористического «Азова».
«Жители Шосткинского района сообщают в соцсетях о прибытии вооруженных формирований с символикой «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России)», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Также в Шосткинском районе штурмовики «Северян» в ходе ожесточенных боев продвинулись до 150 метров на двух участках. В целом в Сумском районе продвижение на 14 участках за сутки составило до 200 м. В Краснопольском районе, сломив упорное сопротивление противника, штурмовики продвинулись на двух участках до 250 метров.
На Харьковском направлении «Северяне» боролись с живой силой и техников ВСУ в районах Шестеровки, Польного, Весёлого, Покаляного, Колодезного, Нового Бурлука и села Землянки.
«На Липцовском направлении противник предпринял попытку контратаки в лесном массиве в районе Избицкого. В результате огневого воздействия штурмовая группа 127 отмбр ВСУ уничтожена», – сообщили бойцы.
На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на 14 участках на расстояние до 350 метров. На Великобурлукском – на трёх участках бойцы продвинулись до 600 метров.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сказано в сводке.
