Tекст: Катерина Туманова

«Жители Шосткинского района сообщают в соцсетях о прибытии вооруженных формирований с символикой «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России)», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Также в Шосткинском районе штурмовики «Северян» в ходе ожесточенных боев продвинулись до 150 метров на двух участках. В целом в Сумском районе продвижение на 14 участках за сутки составило до 200 м. В Краснопольском районе, сломив упорное сопротивление противника, штурмовики продвинулись на двух участках до 250 метров.

На Харьковском направлении «Северяне» боролись с живой силой и техников ВСУ в районах Шестеровки, Польного, Весёлого, Покаляного, Колодезного, Нового Бурлука и села Землянки.

«На Липцовском направлении противник предпринял попытку контратаки в лесном массиве в районе Избицкого. В результате огневого воздействия штурмовая группа 127 отмбр ВСУ уничтожена», – сообщили бойцы.

На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на 14 участках на расстояние до 350 метров. На Великобурлукском – на трёх участках бойцы продвинулись до 600 метров.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

