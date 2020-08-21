Эксперт: Эрдоган превращает храмы в мечети из-за потери Варфоломеем поддержки России

«Вряд ли Эрдоган задался целью превратить все храмы в мечети. Он лишь посылает несколько сигналов ряду сил, включая Варфоломея. Для Эрдогана Варфоломей – это не вселенский, а турецкий патриарх», – заявил газете ВЗГЛЯД исламовед Роман Силантьев, комментируя решение турецких властей открыть мечеть в здании древнего христианского монастыря в Стамбуле.

«Как говорили в древности: горе побежденным. Я имею ввиду не давнее завоевание османами Византии, а нынешнюю утерю патриархом Варфоломеем морального права считаться главным предстоятелем православного мира и защитником христианства. Хотя такие амбиции у Варфоломея есть», – напомнил доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

«И неслучайно Эрдоган предпринял такие шаги именно сейчас, когда у нас наихудшие отношения с Варфоломеем, когда русские православные точно не будут ломать копья и призывать к крестовому походу за Святую Софию», – отметил профессор.

По его мнению, Русской православной церкви в данном случае вообще нет смысла вмешиваться, поскольку это дело внутритурецкое – отменять статус музеев, открывать мечеть в здании христианского монастыря, который давно уже не действовал. «Меня как православного человека обеспокоило бы, если бы действующий монастырь вдруг превратили в мечеть. А в этом здании несколько веков уже была мечеть, – заявил эксперт. – Эрдоган просто восстановил историческую справедливость». Силантьев не опасается, что теперь могут пострадать художественные ценности монастыря, например, древние фрески на стенах: «Если до Эрдогана за многие столетия их не уничтожили, то и сейчас этого, вероятно, не произойдет».

«Вообще Эрдоган действует так, поскольку пользуется поддержкой большинства населения своей страны. Вряд ли он задался целью превратить все храмы в мечети. Он лишь посылает несколько сигналов ряду сил, включая Варфоломея. О чем сигнал? Не надо поддерживать его врага Фетхуллаха Гюллена, не играть в какие-то свои игры с американцами, вообще не надо изображать независимость», – сказал Силантьев. Он подчеркнул, что для Эрдогана Варфоломей – это не Вселенский, а турецкий патриарх, который должен полностью зависеть от светской власти.

Силантьев отмечает, что такие действия Эрдогана во-многом знаменуют отказ от светского наследия Ататюрка. «Ведь «отец турецкой нации» был воинствующим атеистом и охотно превращал мечети в музеи. Ататюрка в свое время в Турции почти обожествили, и Эрдоган последовательно борется и с этим культом, и его адептами. Они его враги», – сказал исламовед.

Напомним, в пятницу управление по делам религии Турции подтвердило, что монастырь Хора в Стамбуле будет вновь использоваться для мусульманских молитв, что не исключает его посещения туристами. Ранее суд Турции аннулировал решение от 1945 года о музеификации мечети Карие (монастыря Хора).

Известно, что монастырь Хора – один из старейших христианских памятников Стамбула, имеющий статус памятника Всемирного наследия. Построенный в VI веке, он был сразу после завоевания Константинополя османами, превращен в мечеть Карие. С 1948 года монастырь открыли для туристов как музей.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что власти Турции не выполняют своих обещаний о сохранении свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии и вообще демонстрируют «презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям».

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