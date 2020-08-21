Эксперт: Эрдоган превращает храмы в мечети из-за потери Варфоломеем поддержки России

Взгляд
21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
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Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»

Атомоход «Ленин» оставил часть своего «мирного атома» у побережья Новой Земли Лев Федосеев/ТАСС
Российские ядерщики взяли на себя новую миссию – ликвидацию последствий ошибок, допущенных десятилетия назад советскими предшественниками. С арктического дна поднимут «фонящие» детали установки атомохода «Ленин». Из-подо льдов извлекут реактор из знаменитой подлодки К-19 и целиком – атомную субмарину К-27, похороненную в Карском море. Но не станет ли сам подъем кораблей причиной радиационного выброса?  Подробности...
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Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста

Программа белорусской оппозиции несовместима с интересами рабочих Виктор Драчев/ТАСС
«Забастовки зажали диктатуру в угол и ранили ее в самое сердце», – заявила Светлана Тихановская, призвав белорусских рабочих не бояться и расширять забастовочное движение. По мнению экспертов, возможная остановка предприятий действительно создает угрозу для Александра Лукашенко, однако большинство рабочих не перейдет на сторону оппозиции. По каким причинам программа оппозиции оказалась несовместимой с интересами трудящихся? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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СССР выстоял бы и без ленд-лиза

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 21 августа 1945 года, американцы объявили о завершении программы ленд-лиза – безвозмездных (почти) поставок военной техники из США в Европу и Китай. Львиную долю этой программы составила помощь СССР. Подробности...
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Россия должна не потерять Монголию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на Восток. А зря. Центр мира давно уже там. Подробности...
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Методички для майданов надо начинать с философии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
У нас явно недооценивают такие категории, как духовные ценности, мировоззрение, идентичность, идея. Причем делают это сознательно. Потому что как только ты признаешь эти категории в качестве данности, ситуация тут же резко осложняется. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
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  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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    Эксперт: Эрдоган превращает храмы в мечети из-за потери Варфоломеем поддержки России

       21 августа 2020, 20:00
    Фото: Goll, P./picture alliance / Arco Images G/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин

    «Вряд ли Эрдоган задался целью превратить все храмы в мечети. Он лишь посылает несколько сигналов ряду сил, включая Варфоломея. Для Эрдогана Варфоломей – это не вселенский, а турецкий патриарх», – заявил газете ВЗГЛЯД исламовед Роман Силантьев, комментируя решение турецких властей открыть мечеть в здании древнего христианского монастыря в Стамбуле.

    «Как говорили в древности: горе побежденным. Я имею ввиду не давнее завоевание османами Византии, а нынешнюю утерю патриархом Варфоломеем морального права считаться главным предстоятелем православного мира и защитником христианства. Хотя такие амбиции у Варфоломея есть», – напомнил доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

    «И неслучайно Эрдоган предпринял такие шаги именно сейчас, когда у нас наихудшие отношения с Варфоломеем, когда русские православные точно не будут ломать копья и призывать к крестовому походу за Святую Софию», – отметил профессор.

    По его мнению, Русской православной церкви в данном случае вообще нет смысла вмешиваться, поскольку это дело внутритурецкое – отменять статус музеев, открывать мечеть в здании христианского монастыря, который давно уже не действовал. «Меня как православного человека обеспокоило бы, если бы действующий монастырь вдруг превратили в мечеть. А в этом здании несколько веков уже была мечеть, – заявил эксперт. – Эрдоган просто восстановил историческую справедливость». Силантьев не опасается, что теперь могут пострадать художественные ценности монастыря, например, древние фрески на стенах: «Если до Эрдогана за многие столетия их не уничтожили, то и сейчас этого, вероятно, не произойдет».

    «Вообще Эрдоган действует так, поскольку пользуется поддержкой большинства населения своей страны. Вряд ли он задался целью превратить все храмы в мечети. Он лишь посылает несколько сигналов ряду сил, включая Варфоломея. О чем сигнал? Не надо поддерживать его врага Фетхуллаха Гюллена, не играть в какие-то свои игры с американцами, вообще не надо изображать независимость», – сказал Силантьев. Он подчеркнул, что для Эрдогана Варфоломей – это не Вселенский, а турецкий патриарх, который должен полностью зависеть от светской власти.

    Силантьев отмечает, что такие действия Эрдогана во-многом знаменуют отказ от светского наследия Ататюрка. «Ведь «отец турецкой нации» был воинствующим атеистом и охотно превращал мечети в музеи. Ататюрка в свое время в Турции почти обожествили, и Эрдоган последовательно борется и с этим культом, и его адептами. Они его враги», – сказал исламовед.

    Напомним, в пятницу управление по делам религии Турции подтвердило, что монастырь Хора в Стамбуле будет вновь использоваться для мусульманских молитв, что не исключает его посещения туристами. Ранее суд Турции аннулировал решение от 1945 года о музеификации мечети Карие (монастыря Хора). 

    Известно, что монастырь Хора – один из старейших христианских памятников Стамбула, имеющий статус памятника Всемирного наследия. Построенный в VI веке, он был сразу после завоевания Константинополя османами, превращен в мечеть Карие. С 1948 года монастырь открыли для туристов как музей.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что власти Турции не выполняют своих обещаний о сохранении свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии и вообще демонстрируют «презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям».

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