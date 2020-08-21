Выпускники и преподаватели МГУ призвали лишить Лукашенко звания почетного профессора

Студенты, выпускники и ряд преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора.

«Обращение к ученому совету и ректору МГУ имени М. В. Ломоносова. Мы считаем, что репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора Московского университета, которого он был по решению ученого совета МГУ удостоен в 1996 году. <...> Сохранение за ним этого звания подрывает репутацию нашей alma mater. Мы призываем ученый совет и ректора МГУ рассмотреть и решить этот вопрос», – передает РИА «Новости» текст обращения.

Между тем член ученого совета вуза, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии Сергей Алдошин указал, что ничего об этом обращении не знает.

«Наш ученый совет очередной будет 28 августа, на следующей неделе, перед началом учебного года», – отметил он.

Комментарий пресс-службы МГУ на данный момент получить не удалось,

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД