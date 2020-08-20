Суд отказался приобщить показания секретного свидетеля к делу Ефремова

Судья Пресненского суда Елена Абрамова отказалась приобщить письменные показания «секретного» свидетеля защиты Александра Кобца во время очередного слушания дела о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.

«Отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний и вызвать для допроса свидетеля Александра Кобца», – передает РИА «Новости» слова судьи.

Мужчина рассказал, что живет в Иваново и приезжал в Москву с другом погулять. По его словам, после ДТП он подошел к водительскому сидению, там был «молодой человек» в серой футболке и темной «болоневой жилетке».

«На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно», – сказал Кобец.

Ранее свидетель не узнал себя на записях с места событий. Также Кобец отмечал, что слеп на один глаз, и в день ДТП пил пиво с приятелем.

Ранее свидетель уверенно заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП. Со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины, который позже начал угрожать расправой, сказал мужчина.

В среду в суде допросили свидетелей: актеров Никиту Высоцкого и Татьяну Беркович, поэта Андрея Орлова.

Пресненский суд приобщил к материалам дела против актера Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник. Специалист-автотехник в суде призвал учитывать в расследовании аварии «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».

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