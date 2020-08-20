Япония и США договорились использовать спутники против ракет России, Китая и КНДР

Правительства Японии и США будут вместе готовить систему обнаружения и отслеживания ракет при помощи многочисленных небольших спутников, которые выведут на ближайшую к Земле орбиту, где они будут вести наблюдение и применяться для поражения целей, пишет Nihon Keizai Shimbun.

По мнению издания, существующей японо-американской системе ПВО будет непросто справляться с ракетами, разработанными Россией, Китаем и КНДР, поэтому правительства Японии и США будут вместе готовить систему обнаружения и отслеживания ракет при помощи многочисленных небольших спутников, передает RT.

Как сообщает издание, их выведут на орбиту высотой 300-1000 км, где они будут вести наблюдение и применяться для поражения целей. Источником уточняется, что такая система должна быть введена в эксплуатацию примерно в 2025 году.

Издание пишет, что обычным спутникам, находящимся на высоте 36 тыс. км и наземным радарам будет сложно обнаружить и сбить новые ракеты. Таким образом, по его мнению, может возникнуть ситуация, при которой система ПВО станет недееспособной, а сдерживание станет неэффективным.

Как утверждается в статье, США подготовили проект наблюдения за Землей при помощи более чем тысячи небольших спутников, из них примерно 200 будут оснащены инфракрасными сенсорами для обнаружения источников тепла.

При этом Япония будет разрабатывать сенсоры, а также помогать уменьшить в размерах спутники, и, возможно, возьмет на себя частичные расходы по созданию сети спутников вблизи своих границ, уточняет Nihon Keizai Shimbun.

Уточняется также, что сеть маленьких спутников будет включать оптические телескопы и систему позиционирования, которая будет отслеживать не только спутники, но и корабли, самолеты и передвижение сухопутных сил. В результате обмен информацией между Японией и Соединенными Штатами станет еще более активным, а стратегия безопасности насыщеннее, добавляет автор статьи.

Издание пишет, что уже в 2022 году США планируют начать тестирование системы из 30 спутников. Япония включит в проект бюджета на 2021 год расходы на разработку инфракрасных сенсоров.

Напомним, Япония захотела вступить в разведывательный альянс «Пять глаз», членами которого являются США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада и Австралия.