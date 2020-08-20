В Германии разработали законопроект о правильном выгуле собак

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер намерена внести на рассмотрение законопроект, в соответствии с которым хозяева должны будут выгуливать собаку дважды в день, сообщает Deutsche Welle (DW).

При этом суммарно время прогулки в день должно быть не менее часа.

«Домашние животные – не игрушки для обнимашек», – заявила министр. Она пояснила, что разрабатывала проект закона, основываясь на «новых научных исследованиях собак» и их потребностей, передает RTVI.

В законопроекте также прописана минимальная площадь помещения, в котором должна жить собака, а также оптимальная температура для питомца. Отмечается, что эти показатели внесены в документ в связи с тем, что в Германии летом очень жарко и животным трудно находится в маленьких непроветриваемых помещениях.

Клекнер также предлагает, чтобы хозяева проводили с собакой не менее четырех часов в день, чтобы животное могло нормально социализироваться.

В ассоциации собачников Германии заявили, что новые правила, очевидно, идут от чистого сердца, однако выполнить их будет трудно. В частности, отмечается, что пожилым собакам долгие прогулки не нужны.

В министерстве пояснили, что вероятность контроля за временем прогулок со стороны полиции крайне мала. Речь по большей части идет о питомниках.

Какие наказания предусмотрены за нарушения правил не уточняется.

По данным СМИ, собака есть в каждой пятой семье в Германии, таким образом в стране живет более 9 млн питомцев.

Напомним, в России в 2020 году вступили в силу новые положения закона «Об ответственном обращении с животными».

С 1 января владельцам потенциально опасных пород собак запрещено выгуливать животных без намордника и поводка везде, кроме огороженной территории. Список пород ранее утвержден правительством.