В Белоруссии начались тактические учения на гродненском направлении

Глава Минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин в центре стратегического управления ведомства поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.

«Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении», – говорится в Telegram-канале Минобороны республики.

Кроме того, глава Минобороны республики заявил о вмешательстве во внутренние дела страны.

«Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов», – говорится в сообщении.

Он также отметил, что было «принято решение на проведение комплексного тактического учения с войсками» западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении.

«Данное решение сегодня ночью доложено главе государства, им утверждено», – добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах.

Кроме того, Лукашенко заявил, что страной никогда не будет управлять правительство, находящееся за рубежом. Он также подчеркивал, что Россия при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности республики в случае военных угроз.