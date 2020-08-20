Стивен Фрай выступил в поддержку протестующих в Белоруссии

Британский актер и писатель Стивен Фрай поддержал протесты в Белоруссии и призвал правительство Великобритании ввести санкции против белорусских властей.

«Я призываю британское правительство действовать без промедления и ввести против тех, кто несет ответственность за насилие, репрессии и фальсификацию итогов выборов, те же санкции, которые сейчас вырабатывает Евросоюз», – сказал Фрай на видеообращении, опубликованном в Twitter.

Breaking into my twitter holiday for an important reason.... #standwithbelarus pic.twitter.com/bJNdiZfeHh — Stephen Fry (@stephenfry) August 20, 2020

Также он добавил, что поддерживает Белоруссию и «стремление ее народа к демократическим переменам».

Фрай считает, что избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко «вновь украл у народа выборы», при этом он назвал лидера «последним диктатором Европы».

Также писатель обратил особое внимание на ситуацию с увольнением директора Театра имени Янки Купалы Павла Латушко, после чего труппа театра заявила о своем уходе. Он призвал подписчиков распространять свое обращение и поддерживать общественную кампанию театра по оказанию давления на руководство республики.

Ранее лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала к отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко. По ее словам, «уйти красиво» Лукашенко уже не сможет, так как «кровь пролилась».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.