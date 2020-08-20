Экс-ополченец Донбасса назвал вероятные цели СБУ на территории России

«Наиболее вероятными целями СБУ могли быть Игорь Стрелков, Игорь Безлер и менее известный командир батальона «Хулиганы» Денис Курдин», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-ополченец Донбасса Владлен Татарский, комментируя неудачную попытку украинских спецслужб похитить на территории России одного из лидеров ополчения Донбасса.

«Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков и экс-командир ополчения Горловки Игорь Безлер могли быть возможными целями спецоперации СБУ. Но моя версия – это Денис Кудрин, командир батальона «Хулиганы», – рассказал бывший ополченец Донбасса, блогер Владлен Татарский.

«Он не очень распиаренный, но легендарный командир, который провел ряд по-настоящему успешных операций. Среди них – разгром в октябре 2014 года сил украинского спецназа на трассе «Бахмутка» в ЛНР. Также «Хулиганы» принимали активное участие в штурме луганского аэропорта. Кудрин очень серьезный, грамотный командир, гражданин России. Возможно, именно он был главной целью провалившейся операции СБУ», – предположил Татарский.

При этом эксперт напомнил, что ранее СБУ провела немало успешных спецопераций на территории Донецкой и Луганской народных республик.

«Среди удачных операций вспоминается похищение экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого обвиняли в причастности к катастрофе малайзийского «Боинга». Также был выкраден фермер, который в 2014 году предупредил ополчение о появлении украинских военных в районе города Снежное. Третий полк спецназа тогда попал в засаду и потерял около 20 человек. Кроме того, было организовано похищение деда, который под Станицей Луганской угостил оккупантов «банкой меда», внутри которой было взрывное устройство», – рассказал собеседник.

«Сюда же можно отнести теракты и убийства Михаила Толстых («Гиви»), командира «Спарты» Арсения Павлова («Моторола»), командира народной милиции ЛНР Армена Багиряна («Багги») и убийство Павла Дремова («Батя»). Ну а бегство «Ополченочки» Светланы Дрюк – это вообще хитовая операция. То есть СБУ ведет очень активную работу на всех направлениях», – заключил Татарский.

Напомним, в четверг стало известно, что ФСБ пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Отмечается, что организатором и координатором акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и главного управления разведки минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. При этом в ДНР Байдала является фигурантом ряда уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко.

Как уточнили в ФСБ, Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада. Уточняется, что для алиби сотрудникам спецслужбы Украины заранее были распространены в СМИ сообщения о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия», однако в это время он «осуществлял непосредственное личное руководство» операцией.

В свою очередь в СК добавили, что подозреваемые 30 июля в Подмосковье заманили потерпевшего в свой автомобиль «под предлогом приобретения недвижимости» и ударили электрошокером, однако тот смог сбежать. Кого именно из лидеров народного ополчения Донбасса они пытались похитить, не уточняется.

По данным ФСБ, семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Также в ведомстве добавили, что украинские спецслужбы готовили еще несколько похищений и убийств россиян. «По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР», – говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. После этого СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.