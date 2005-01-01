Спецслужбы Украины поймали в ловушку «женское лицо ДНР»

Контрразведка ДНР допустила серьезный провал. Украинским спецслужбам удалось выманить и завербовать на свою сторону одну из самых знаменитых женщин непризнанных республик Новороссии – командира «женского танкового экипажа» Светлану Дрюк. Как была проведена эта спецоперация и почему ДНР оказалось бессильна противостоять СБУ?

Один из украинских телеканалов показал сенсационный сюжет о Светлане Дрюк (позывной «Ветерок»), бывшей еще недавно одним из «лиц» ДЛНР, командире «женского экипажа танка» и бывшем начальнике штаба 11-го полка ВСН. Она, как утверждается, в результате спецоперации СВУ перебежала на украинскую сторону. Судя по кадрам, Светлана сейчас живет в крупном городе в хорошо обставленной квартире и говорит, что скоро у нее все будет «совсем прекрасно».

Украинская пропаганда позиционирует Светлану Дрюк как «идеального свидетеля для Гаагского трибунала», поскольку она якобы захватила с собой из Луганска некие документы, «свидетельствующие о российской агрессии». Имеются в виду свидетельства о поставках российских танков и обучении экипажей. Также она озвучивает фантастические версии о планах вторжения 100-тысячной российской группировки в Донбасс, и про нее рассказывают, что она чуть ли не с 2015 года работала на СБУ и чуть ли не лично подорвала аж семь танков Т-72 в ходе диверсии в Торезе. Правда, официальных брифингов СБУ по этому поводу не было. Это несколько странно, поскольку глава СБУ Грицак открыто работает на предвыборную кампанию Петро Порошенко, а побег Светланы Дрюк – прекрасный пиаровский ход как раз к выборам.

Все это очень по-человечески неприятно, но не критично с военной точки зрения. Ничего такого особенного, да даже и просто нового Дрюк унести с собой не могла. Она может дать характеристики на командиров ВСН и отдельные военные объекты, типа тыловой базы 11-го полка в Торезе, что в принципе секрет Полишинеля.

Говорят, что у нее фотографическая память и неплохая бытовая смекалка. Именно благодаря этим качествам она сделала в ополчении головокружительную карьеру. Она вступила в ополчение еще в 2014 году с началом боевых действий простой санитаркой. Активную женщину заметили и быстро раскрутили ее в бренд. Танкистку Светлану Ветерок несколько раз снимали в документальных фильмах, которые показывали по российскому телевидению, затем она стала командиром того самого «женского танка» – на нем нарисовали туфельку в треугольнике, как на известной наклейке на машинах. Красиво, но бессмысленно.

Она служила в ракетном дивизионе в батальоне «Чебурашка» во время операции в Дебальцево и в «девятке» во время боев за Широкино. Затем «женский танк» перевели в 11-й полк, а ее назначили в штаб полка. На этом этапе карьеры она в основном выполняла представительские функции, работая одним из узнаваемых лиц Донбасса и ополчения. «Женский танковый экипаж» стал прообразом полнометражного художественного фильма «Ополченочка», премьера которого до последних событий была назначена на 9 мая. Так что в имиджевом плане бегство Светланы Дрюк серьезный удар. Большое и красивое пятно на репутации.

На эту тему

Технические обстоятельства ее побега на Украину также занимательны. Она выехала в Ростов якобы на лечение и длительное время поддерживала легенду о том, что она находится в ростовской больнице путем отправки родственникам селфи, на которых не очень виден задний фон и была заблокирована геолокация. Но она уже была переправлена на Украину, а обнародование этого факта якобы придерживалось до того момента, пока с Донбасса не вывезли двух ее детей-подростков. Они были переправлены на украинскую сторону непосредственно через линию фронта. Где все это время было и чем занималось МГБ ДНР и ЛНР – большой жирный вопрос, прямой ответ на который совершенно нецензурен.

Поскольку шок у большинства посвященных еще не прошел, то начали раздаваться примирительные голоса. Мол, ну и ладно. Эта война так устроена, что есть перебежчики в обе стороны. В Донецке тоже регулярно демонстрируют перебежчиков разной степени тухлости, что нормально. Нормально, мол, и то, что работает СБУ – ведь на Украине есть и донбасская агентура. Ну а сама «капитан Светлана» – ну что с нее взять, баба дура.

Нет, не нормально это. И проще всего отделаться «бабой дурой».

Со Светланой Дрюк случился классический шпионской трюк (каламбур случаен). Ее влюбил в себя некий агент СБУ, и, поддавшись внезапно нагрянувшему чувству, 40-летняя обычная женщина с очень неудачной личной жизнью перешла на темную сторону до такого состояния, что говорит в камеру, что готова ехать обратно в Донбасс «с автоматом или в танке» в составе украинской армии. И он (в смысле украинский сотрудник спецслужб) «очень отличается от всего, что я видела».

То есть контрразведывательная работа отсутствует как класс. Неустановленный украинский Казанова ведь не один день с ней контактировал. Причем лично, а не через соцсети (хотя есть основания полагать, что первое знакомство могло произойти именно в соцсетях, конкретно во «ВКонтакте»). Он должен был легально находиться в Луганске, общаясь с начальником штаба сверхзакрытого 11-го полка и «лицом ДЛНР», не вызывая подозрений, если вообще кто-то следил за ее контактами.

Тактика эта стара как мир. Несть числа секретаршам, шифровальщицам и переводчицам, упавшим в эту бездну. Есть и их собирательный психологический портрет: одинокие женщины около сорока, с тяжелыми проблемами в прошлой личной жизни, не обязательно полные дуры, хотя попадаются и глупенькие, и молоденькие, но они – другой жанр. Мотив тут лежит исключительно в области женской психологии, и

вербовочная тактика обычно строится на контрасте: вербовщик демонстрирует объекту те качества – личные или общественные, которых недостает ее привычному мужскому окружению и прошлому жизненному опыту.

Отсюда и фраза Светланы Дрюк, что ее «близкий друг» «отличается от всего, что видела». Возможно, украинский вербовщик демонстрировал ей какое-то особо элегантное ухаживание или проявлял преувеличенную личную заботу, что наверняка контрастировало с брутальным поведением ополченцев и общим нелегким бытом в Донбассе.

У Светланы Дрюк двое детей-подростков, у которых разные фамилии, а у старшего сына их аж три. По одним документам он Дмитрий Дрюк по матери, по другим – Дмитрий Романович Борисов, а по третьим – Дубина (это фамилия). Фамилия дочери Натальи – Волкова. Все это как минимум свидетельствует о проблемах Светланы в личной жизни далеко до 2014 года. Да и надо понимать, что такая военная карьера для взрослой женщины однозначно свидетельствует о личном кризисе. В период активных военных действий личные проблемы обычно уходят на второй план, но в период «перемирия» или сразу по окончанию войны люди начинают с преувеличенной энергией восполнять то, чего им недоставало до войны в личной жизни.

В Донбассе уже был такой трагический пример – Михаил Толстых, Гиви. При этом при разработке плана покушения на Гиви СБУ тщательно исследовала его личностные особенности. Харизматичному простому парню из рабочей семьи льстило, что к нему проявляет интерес киевская «телезвезда», если можно ее так назвать. Но и в случае с Гиви не нашлось никого из 1-го отдела батальона или вообще МГБ, кто воспрепятствовал бы вопиющим нарушениям со стороны комбата элементарных норм безопасности. Да, ему старались не перечить по мелочам, и девушку пропускали на территорию батальона даже без пропуска и не обыскивали, но все-таки. В случае со Светланой Дрюк почти наверняка можно утверждать, что ее психологический профиль также был исследован заранее, и она точно была не первой в разработке, просто первая повелась в силу личных особенностей.

По одной из версий, у Светланы Дрюк мог на той же почве личной неустроенности случиться конфликт со своим непосредственным начальником, новым командиром 11-го полка капитаном второго ранга Алексеем Бернгардом (он выходец из Севастополя, из морской пехоты, потому и морское звание). Подполковник Бернгард – красивый, статный, харизматичный мужчина, которому очень идет морская форма. Прибывающие в Донбасс подписывают так называемый приказ 00100 – форму неразглашения, в которой отдельным пунктом прописан полный отказ от общения с местными женщинами. Понятно, что соблюдается он далеко не всегда, но в случае с Бернгардом он, видимо, соблюдался. Разочарованная Светлана Дрюк практически открыто говорит об этом в телеинтервью, и персона Бернгарда вызывает у нее крайне негативные эмоции в этой связи, что нормально для отвергнутой женщины. Вот тут ее, скорее всего, и подхватил украинский вербовщик.

Никто не говорит, что любая женщина со сложным личным опытом должна постоянно находиться в разработке контрразведки. Это отягощающий фактор персонального профиля (как гомосексуализм или игромания), но Светлана Дрюк должна была находиться в поле зрения контрразведки не только поэтому, а просто по занимаемой должности и ее имиджевому ресурсу. МГБ ДЛНР мышей не ловит вообще, и всем известно, что уже давно контакты военных с контрразведчиками находятся под неформальным запретом именно со стороны армии вплоть до объявления таких контактов «воинским преступлением».

Проходной двор – это самое мягкое, что говорится в адрес донбасской контрразведки. Регулярные утечки секретной информации в Мариуполь неоднократно приводили к конфликтам и разбирательствам. В МГБ просто не в состоянии наладить элементарные меры безопасности, у них через линию фронта шастают все кому не лень, куда уж им мониторить контакты тех офицеров, кто по каким-то личным причинам оказывается в группе риска для вербовки СБУ.

Светлана Дрюк, конечно, женщина несчастная. На видео она плачет, поскольку «родственники от нее откажутся». Она надеется на личное счастье с офицером украинских спецслужб, но верится в это плохо, поскольку она всего лишь завербованный агент, с которыми обычно не слишком церемонятся.

Личные отношения вербовщика и агента караются всегда, а редкие бунты на этой почве обычно происходят в книгах и сериалах, а не наяву.

В Донбассе не найдется никого, кто пожелает ей счастья, а на Украине, как ни странно, ее побег вызвал крайне негативную реакцию в социальных сетях.

По мнению комментаторов, она должна сидеть в тюрьме, поскольку «убивала украинцев», а не пить шампанское в Киеве (на видео перед ней действительно стоит бокал с внешне похожим напитком). Быть изгоем – тяжелая судьба, которую еще предстоит осознать. Даже если «скоро» что-то «произойдет», после чего станет «совсем прекрасно».