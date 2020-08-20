«Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш» для самообороны

Предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны «Малыш» завершены, идет подготовка к государственным, сообщил гендиректор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

«В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний», – передает РИА «Новости» слова Тарасова.

По его словам, госиспытания компактного пистолета Лебедева ПЛК, позиционирующегося как замена ПМ, завершились.

«Несколько дней назад успешно завершились государственные испытания компактной версии этого оружия. Пистолет рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России. Кроме того, этот образец вызвал интерес у других силовых структур, представители которых приняли участие в государственных испытаниях. Начата опытная эксплуатация ПЛК в МВД России. Концерн начал освоение его серийного производства», – сказал Тарасов.

Он выразил надежду, что в следующем году концерн получит государственный контракт на изготовление первой серийной партии пистолетов ПЛК.

«Благодаря государственному заказу мы планируем загрузить производственные мощности пистолетного производства Ижевского механического завода на много лет вперёд», – уточнил Тарасов.

Пистолет Лебедева ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров (длина ствола – 127 миллиметров), ширина – 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов.

Ранее в США российский пистолет ПЛ-15 назвали «квантовым скачком».

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