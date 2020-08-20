У трети хоккеистов «Автомобилиста» обнаружили коронавирус

Первичные положительные тесты на коронавирус выявлены у трети хоккеистов основного состава екатеринбургского «Автомобилиста», сообщил клуб.

«В результате вчерашнего планового тестирования на коронавирус были получены первичные положительные результаты у трети принимающих участие в предсезонной подготовке основного состава игроков. (подтвержденными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором). Все заболевшие члены нашей команды изолированы и проходят необходимый курс лечения под наблюдением медицинского штаба», – передает РИА «Новости» сообщение клуба.

Новый сезон в КХЛ начнется 2 сентября.

Ранее коронавирус обнаружили у семерых игроков ХК ЦСКА и сразу 20 игроков «Авангарда».

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