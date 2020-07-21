В ХК «Авангард» 20 человек сдали положительный тест на коронавирус

В омском хоккейном клубе «Авангард» 20 человек сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию, заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет», – приводятся слова Волкова на сайте «Авангарда».

Он добавил, что подтвержденными подобные тесты могут считаться после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За членами команды ведет наблюдение медицинская служба.

«Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», – заключил Волков.

В конце мая Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата России по футболу со зрителями. Футбольный тренер Валерий Газзаев заявил газете ВЗГЛЯД, что рад возобновлению матчей с участием зрителей, а то «весь спортивный мир заскучал».

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