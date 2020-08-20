Блогеры отреагировали на попытку СБУ похитить в России лидера ополчения Донбасса

Российские журналисты и блогеры остро отреагировали на попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину.

Военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц возмутился тем, что СБУ проводит очередную боевую операцию на территории России.

«А мы продолжаем с ними нянчиться. Еще раз, Киев ведет войну на нашей территории, организует похищения наших людей. Сейчас еще выяснится, что какого-нибудь Стрелкова пытались вывезти. А мы заводим уголовные дела на офицеров, дающих приказ на обстрелы мирных городов. А дальше-то что? Вот как работать надо. Выкрал, привез и отдал под суд», – написал он в Telegram.

В свою очередь в Telegram-канале WarGonzo отметили, что Москва «обязана стать альтернативной Гаагой», потому что слишком много «злодеев» имеют возможность скрываться и жить за границей, совершив преступления против России.

«А мы давно выступаем за тактику «Моссада» в этом смысле. Можно как угодно относится к «государству» Израиль – но подобные спецоперации они в свое время проводили на высшем уровне. Нашим спецслужбам тоже пора переходить в более активную фазу противостояния с внешним врагом», – говорится в сообщении.

Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин также отреагировал на попытку похищения СБУ лидера ополчения Донбасса.

«Кстати, мне год назад знающие люди говорили, что такие варианты в России возможны и СБУ этим занимается. Причем угрозы возможны не только в отношении ополченцев, но и их детей и близких», – отметил он в Telegram.

Тем временем российская телеведущая Ольга Скабеева возмутилась, что СБУ «прямо распоясалась».

«Проводят боевую операцию на территории нашей страны (пытаются выкрасть лидера народного ополчения Донбасса)! Зеленский опять не в курсе?!» – написала она в Telegram.

Ранее ФСБ России пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. ФСБ показала видео задержания сотрудников СБУ.

Сообщалось, что для похищения были сформированы две группы из членов российской ОПГ, им пообещали за работу 200 тыс. долларов и выплатили аванс в 50 тыс. долларов. Семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

Напомним, накануне украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. После этого СБУ опровергла свою причастность к операции. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.