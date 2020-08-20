ФСБ показала видео задержания сотрудников СБУ

Федеральная служба безопасности России показала видео задержания украинцев, пытавшихся похитить лидера ополченцев Донбасса по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

На кадрах видно, как мужчину в красной футболке прижали к земле несколько оперативников, застегивающих на запястьях наручники, передает РИА «Новости».

После демонстрируется задержание его коллеги, тот не сопротивляется и просит сказать, что ему нужно сделать, обещая слушаться.

Затем один из задержанных расписывается в протоколе задержания, в то время как его товарищ дает первые показания, отвечая на вопросы сотрудников. Съемка идет из некоего помещения, отделанного побеленной вагонкой.

Ранее ФСБ России пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину.

Сообщалось, что для похищения были сформированы две группы из членов российской ОПГ, им пообещали за работу 200 тыс. долларов и выплатили аванс в 50 тыс. долларов. Семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

Напомним, накануне украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. После этого СБУ опровергла свою причастность к операции. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.