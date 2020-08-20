Средний размер страховой пенсии вырос

Как свидетельствуют данные Счетной палаты, средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера вырос.

На 1 июля 2020 года он составил 16491,63 рубля, то есть вырос относительно 1 июля 2019 года на 1010,26 рубля. Соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним размером начисленной зарплаты за январь – апрель выросло до 30,4% против 29,6% на начало года, передает ТАСС.

Поступления в бюджет Пенсионного фонда за январь – июнь составили 4,84 трлн рублей, или 54,2% прогнозируемого объема доходов, что на 15,3% больше аналогичного периода 2019 года. Бюджет ПФР за первое полугодие при прогнозируемом дефиците в 209 млрд рублей исполнен с профицитом в 46,3 млрд рублей.

Кроме того, Счетная палата сообщает, что поступления в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования составили в первом полугодии 1,27 трлн рублей или 53,5 % прогнозируемого годового объема. Это выше показателя 2019 года на 3,8 процентного пункта.

Исполнение расходов федерального бюджета за январь – июнь составило 10,05 трлн рублей или 51,1% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований.

Правительство направило на поддержку экономики и устранение последствий распространения коронавируса 1,25 трлн рублей из средств резервного фонда.

Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в первом полугодии исполнены на 35,1% от запланированного на 2020 год финансирования.

Напомним, ПФР продлил до конца августа упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат, введенный в связи с пандемией.

Кроме того, в ПФР рассказали о праве на повышенную пенсию.

Минтруд пообещал реальный рост пенсий до 2024 года.

Глава ПФР Максим Топилин во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Пенсионный фонд России в 2020 году выполнит все свои обязательства.