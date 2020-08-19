Симоньян выразила готовность отправить сотрудников RT на белорусское телевидение

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что сотрудники RT не работают на белорусском телевидении, однако их могут туда отправить в случае необходимости.

«Никакие сотрудники RT ни на каком белорусском ТВ не работают. Но если надо, мы готовы. Если попросят вежливо», – написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, 10 августа сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.