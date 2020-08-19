Владельцы отеля с видом на Кремль прокомментировали сообщения о его продаже

Гендиректор московского отеля «Балчуг Кемпински» и председатель правления ООО «Балчуг» Александр Бобылев опроверг слухи о продаже отеля.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что гостиницу, находящуюся напротив Кремля, якобы продали на сайте объявлений.

«Эта информация не соответствует действительности. Мы с удивлением относимся как к новости, появившейся на Mash, так и к ее стилистике и с улыбкой к рекламному объявлению на Avito.ru от неизвестной нам компании», – заявил Бобылев РИА «Новости».

Он пояснил, что объявление было подано от компании CAPITAL INVEST, к ней ООО «Балчуг» планирует обратиться с вопросами.

«Но будем рады познакомиться с теми, кто якобы купил у нас что-то существенное без нашего ведома», – заключил Бобылев.