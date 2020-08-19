Латвия назвала кандидатов в санкционный список ЕС в отношении Белоруссии

Подготовка возможных санкций против Белоруссии началась на уровне Евросоюза, балтийская республика также рассматривает возможность включения кандидатов в список – это могут быть представители Центральной избирательной комиссии Белоруссии и силовых структур страны, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мы сейчас очень внимательно следим за событиями в Белоруссии и работаем с коллегами из других стран - не только анализируем ситуацию, но и говорим о том, что конкретно мы можем сделать, чтобы ситуация не переросла в серьезное насилие со стороны властей», – передает ТАСС слова главы МИД в эфире Латвийского телевидения.

«Санкционный список против высших должностных лиц Белоруссии составляется, и мы продолжаем говорить о поддержке народа Белоруссии», – отметил он.

«Этот список составляется, он должен быть обоснованным. Как на европейском, так и на национальном уровне мы смотрим, какие лица туда могут быть включены. Это лица как из ЦИК, так и силовых структур», – – добавил Ринкевичс. Кроме того, по его словам, обсуждается оказание юридической и медицинской помощи конкретным лицам в соседней стране.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

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