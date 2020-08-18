Грудинин распорядился обнести детское кафе забором

Возле детского кафе «У дедушки АУ» появились работники ЗАО «Совхоз им. Ленина» во главе с Павлом Грудининым, который приказал обнести заведение забором, чтобы наказать неугодных ему предпринимателей, сообщило движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!».

Кафе открылось пять лет назад, в летний сезон оно пользовалось популярностью. Проблемы начались в августе прошлого года, когда сначала отключили горячую воду. С этой проблемой предпринимателям удалось справится достаточно быстро: они установили котел и бойлер, и кафе продолжило функционировать, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В середине марта уже 2020 года, когда Подмосковье закрыло объекты общественного питания из-за пандемии коронавируса, ЗАО «Совхоз им. Ленина» отключило кафе воду совсем, а после прохождения пика пандемии – и электричество.

При этом владельцев кафе никто не предупреждал, на сезон уже были закуплены продукты, значительная часть которых испортилась. На днях бизнесменам удалось договориться с МОЭСК на альтернативное подключение, и в ближайшие дни свет должен был появиться, но Грудинин всячески старается этого не допустить.

При этом кафе принадлежит друзьям его старшего сына Артема Грудинина, который недавно открыто выступил против произвола отца и создал в поселке новую оппозицию.

«После того, как Павел Николаевич отключил нам свет, мы договорились о подключении с МОЭСК. Сегодня сотрудники МОЭСК приехали к зданию кафе для проведения определенных работ, чтобы через несколько дней организовать энергоснабжение кафе. Но пришел Павел Николаевич и попросту выгнал их. Затем последовало его заявление, что он расторгает с нами без объяснения причин договор аренды, который заключен на сорок девять лет. Мы исправно платил аренду, поэтому объяснений его поступку нет. Кроме того, он собирается обнести кафе забором. Складывается впечатление, что российские законы на территории Совхоза не работают» – рассказал Артем Грудинин.

Как отмечается в релизе, своими действиями Павел Грудинин лишает тысячи детей и их родителей комфортного досуга.

«Вы знаете, мы уже устали от этих разборок. Совхоз им. Ленина превратили в арену для политической битвы. Грудинин мечтал стать политической фигурой федерального масштаба, а по факту не может никак влиять даже на события в муниципалитете. Его раздутое эго заставляет его совершать самые нелепые действия и поступки. Они бессмысленны, безумны, а местами и смешны» – прокомментировала ситуацию Татьяна, постоянный гость парка «Лукоморье», где расположено кафе.

Напомним, сын бизнесмена Грудинина Артем создал общественное движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!», которое призвано «бороться с произволом» своего отца.