Сын Грудинина создал движение для «борьбы с произволом» своего отца

Взгляд
11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 15:58  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

Американская печать больше не пользуется уважением читателей Richard B. Levine/imago-images.de/ТАСС
Среди одних из главных представлений о западном образе жизни одним из самых популярных является миф о свободной прессе – и это при том, что целый ряд СМИ напрямую финансируется правительствами. Этот парадокс принято объяснять словами «независимая редакционная политика». Но кто и каким образом в реальности управляет западной прессой – и как с этим связана работа спецслужб? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
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Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
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Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Сын Грудинина создал движение для «борьбы с произволом» своего отца

    11 августа 2020, 15:39

    Сын бизнесмена Павла Грудинина Артем создал общественное движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!», которое призвано «бороться с произволом» своего отца, об этом сообщила пресс-служба организации.

    Учредительное собрание движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!» прошло 11 августа в Совхозе имени Ленина, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    К созданию общественного движения Артема Грудинина подтолкнул отец, который, как он утверждает, перекрыл ему возможность заниматься бизнесом на территории и отключил его объекты от коммуникаций.

    «В июле руководство ЗАО «Совхоз имени Ленина» совершенно незаконно отключило от коммуникаций ряд объектов, важных для спокойной, комфортной жизни каждого жителя поселка. Речь идет о трех автостоянках (у домов 16, 17к3, 20), на которых еще недавно парковалось более 300 автомашин, а теперь они паркуются во дворах. Мест для парковки и раньше не хватало, а сейчас практически нет. Таким же образом отключили коммуникации детскому кафе «У дедушки Ау», которое за сезон посещало более 30 тыс. тыс. детишек вместе со своими родителями, бабушками и дедушками. И это все при том, что никаких проблем с документами и долгов перед ЗАО у нас не было», – рассказал Артем Грудинин.

    Притеснения предпринимателей и людей в поселке не единичны. Павел Грудинин создает проблемы всем неугодным ему жителям, утверждается в релизе. Именно поэтому люди решили объединиться, чтобы вместе защитить свои права.

    «Цели нашего движения очень просты. Вовлечь всех жителей поселка совхоза имени Ленина в процесс выстраивания комфортной и качественной жизни. Обновление жизни в поселке невозможно без общественного диалога. Мы выступаем за публичный откровенный разговор. Убеждены: ни у кого нет монополии на истину. Голос каждого жителя поселка должен быть услышан вне зависимости от его политических взглядов, места работы, уровня доходов и социального положения. Поселок – наше общее достояние, наш дом. Поэтому так важно всем заинтересованным сторонам (людям, власти и бизнесу) прийти к взаимопониманию в решении насущных проблем и обеспечении достойного будущего для его жителей», – заявил Артем Грудинин на собрании.

    В работе движения примут участие и депутаты, избранные по данным избирательным округам в декабре 2018 года, Мария Гаевская и Александр Баюклин.

    «В своей работе особое внимание мы будем уделять социальным проблемам. Без их решения невозможно повышение уровня жизни жителей. Необходимо улучшить качество медицинского обслуживания, сделать максимально доступным школьное и дошкольное образование. Мы сможем решить любые задачи, если будем работать в «одной упряжке»: люди, власть и бизнес. Задача нашего общественного движения – использовать этот огромный потенциал», – пояснила Мария Гаевская.

    Александр Баюклин констатировал, что сейчас он видит ситуацию, когда люди напуганы, боятся говорить о своих проблемах. Все это только потому, что они опасаются мести одного-единственного человека, Павла Грудинина, который за любое инакомыслие объявляет всех врагами, отметил Баяюклин. Жители много лет наблюдают, как он поступает с людьми, которые стали ему по каким-то причинам неудобны, и совершенного не готовы оказаться в такой же ситуации.

    «Мы живем в 21 веке, крепостное право давно отменили. Как можно было так довести людей, сколько можно манипулировать человеческими жизнями? Нам нужны четкие правила игры, закон для всех един и мы никому не позволим действовать не по закону, а по понятиям. То, что сегодня творит руководство ЗАО в отношении местных предпринимателей, – откровенный беспредел. От самоуправства Павла Грудинина страдает не только бизнес, но и население. Наше движение сможет, используя потенциал его участников,  наладить рабочее и конструктивные отношения с градообразующим предприятием, не ущемляя при этом ничьи законные права. Это все в наших общих интересах», – сказал Баюклин.


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