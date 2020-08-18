Правозащитники сообщили о переводе Тихановского из СИЗО Минска в Жодино

Мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея перевели из СИЗО Минска в Жодино в связи с акциями оппозиции в его поддержку, сообщил не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

«Нам стало известно, что по причине запланированных акций поддержки политического заключенного Сергея Тихановского, его самого этапировали в Жодино», – говорится в сообщении центра в Telegram.

Ранее у СИЗО №1, где, предположительно, содержался Сергей Тихановский собрались несколько сотен человек с флагами.

Тихановская напомнила, что ее супруг был задержан в Гродно «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб». Также она передала слова своего мужа: «он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели».

Тихановская также заявила о готовности стать национальным лидером. Она потребовала «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной якобы станет управлять блогер Сергей Тихановский. Также Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции.