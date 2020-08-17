В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них «был подтвержден диагноз пневмония». Всего в Москве скончались 4677 вирус-положительных пациентов, передает ТАСС.

16 августа сообщалось, что за сутки в городе умерли 10 пациентов с коронавирусом.

За июль в Москве от коронавируса как основной причины смерти скончались вдвое меньше пациентов, чем в июне.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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