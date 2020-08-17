Российский истребитель второй раз за день перехватил самолеты-разведчики у госграницы

Российский Су-27 перехватил три самолета-разведчика США и Великобритании над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.

«17 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ три воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения ими нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», – передает сообщение центра РИА «Новости».

Воздушные цели были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет-разведчик R-1 «Сентинел» ВВС Великобритании.



«После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – сказано в сообщении. Отмечается, что нарушения госграницы России самолетами США и Великобритании не допущено.

Напомним, в понедельник российский истребитель Су-27СМ перехватил над Балтийским морем самолет-разведчик ВВС США.

Ранее российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем американского самолета-разведчика.

Предыдущий перехват Су-27 американских самолетов над Черным морем проходил 14 августа. До этого российский истребитель осуществлял перехваты американских самолетов над Черным морем 7 августа. До этого перехват над Черным морем проходил 5 августа. Прежние перехваты происходили 23, 24, 27, 30 и 31 июля.