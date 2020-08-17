Эксперт: Зюганов признал поражение до выборов и готовится оспорить их результат

В минувшие выходные в ряде регионов прошли объявленные Геннадием Зюгановым протестные акции представителей КПРФ, недовольных отказами в регистрации на предстоящих в сентябре выборах. Однако эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД сочли выступления попытками заранее подготовить общественное мнение к оспариванию результатов предстоящих выборов.

Как считает доктор исторических наук, профессор Кубанского государственного университета Андрей Зайцев, заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова призваны оживить интерес электората к кандидатам от этой партии, о существовании которых во многих регионах, скорее всего, мало кто из избирателей догадывается. «Лидер российских коммунистов, на мой взгляд, заранее готовит общественное мнение к оспариванию результатов предстоящих выборов», – считает эксперт.

По его словам, никаких проблем регистрацией кандидатов от КПРФ в Краснодарском крае не возникло. Просто всем надо соблюдать требования избирательного законодательства и нормы общественного поведения, добавил Зайцев.

Другой политолог Николай Пономарев убежден, что «заявление Зюганова призвано замедлить процесс размывания его популярности среди электората». «Необходимо помнить о том, что рейтинг доверия к главе КПРФ, фиксируемый ВЦИОМ, составляет всего 4%. Для сравнения, электоральный рейтинг КПРФ на текущий момент составляет 13%», – напомнил эксперт.

Пономарев уверен, что и избиратели, и немалая часть однопартийцев устали от Зюганова. В глазах многих лидер КПРФ – это «хромая утка» со стажем, человек, полностью лояльный действующей власти и лишь имитирующий оппозиционную активность ради сохранения уютного кресла главы партии, считает политолог. «На этом фоне Зюганову жизненно необходимо подчеркивать свой «решительный и непримиримый» настрой по отношению к высшему политическому руководству страны», – отметил он.

По его словам, кандидаты от КПРФ смогли успешно пройти муниципальный фильтр в процессе регистрации на выборах губернаторов в Костромской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Иркутской областях и Пермском крае. В качестве повода для претензий Зюганов может сослаться лишь на кейсы Камчатки, Коми, Севастополя, где его однопартийцы получили отказ в регистрации.

«Геннадию Андреевичу стоило бы вспомнить и о предварительных итогах регистрации кандидатов на губернаторские выборы, озвученных Эллой Памфиловой 7 августа: лишь 37 из 147 претендентов получили отказ в регистрации. 73 кандидата успешно прошли регистрацию, документы 27 на тот момент находились на рассмотрении в избиркомах, десять утратили соответствующий статус», – напоминает Пономарев.

Напомним, в выборах, запланированных на Единый день голосования 13 сентября, примут участие 36 политических партий.

Ранее директор Института системных политических исследований Анатолий Гагарин заявил, что незарегистрированные кандидаты в губернаторы вместо того, чтобы профессионально вести полноценную кампанию, заявляют о «политическом» варианте своего поражения, поскольку «это и модно, и удобно, и не обидно».