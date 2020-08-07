В выборах 13 сентября примут участие 36 партий

В выборах, запланированных на Единый день голосования 13 сентября, примут участие 36 политических партий, сообщает Центризбирком России.

«В выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года, участвует 36 партий: в дополнительных выборах депутатов Государственной думы участвуют девять партий, в выборах глав регионов – 24 партии, в выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов – 29 партий, в выборах в органы местного самоуправления – 31 партия», – говорится в сообщении ЦИК в Telegram.

Там же приводятся слова председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, представившей опрос ФОМ россиян об отношении к трехдневному голосованию.

«Не вступая в полемику с противниками голосования в течение нескольких дней, мы представляем результаты опроса ФОМ. 59% опрошенных относятся к этому положительно, 66% считают, что новые правила сделают процесс голосования более удобным для избирателей», – заявила она.

Согласно данным опроса, 36% россиян считают, что голосование в течение трех дней на выборах значительно увеличит явку, еще 21% считают, что явка вырастет незначительно, а 36% считают, что такие меры не повлияют на явку. Кроме того, 66% уверены, что новые правила сделают процесс голосования на выборах более удобным для избирателей.

Опрос проведен 17-19 июля среди 1 тыс. граждан старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

Напомним, 31 июля президент Владимир Путин подписал федеральный закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней в России.