Стало известно о гибели сирийского военного в результате удара ВВС США

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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю

Недовольные Батькой белорусы показали, что их очень много Dmitri Lovetsky /АР/ТАСС
Противники Лукашенко называют прошедшее воскресенье историческим днем и обещают скорую смену власти. Действительно, Белоруссия стремительно меняется, эти изменения невозможно отрицать, а Батька переживает сейчас самый трудный период в своей жизни. Однако выстроенная им система, пускай даже лишенная народной поддержки, по-прежнему работает почти как часы. Надолго ли ее хватит?  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
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Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
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Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединиться к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
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    Стало известно о гибели сирийского военного в результате удара ВВС США

    17 августа 2020, 12:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сирийский военный погиб, еще двое ранены на севере страны в результате авиаудара американских ВВС по позиции армии САР после отказа пропустить американский патруль, сообщило гостелевидение САР.

    «Сирийский военный погиб, еще двое ранены после авиаудара американского самолета по блокпосту армии САР в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы после того, как военные отказались пропустить патруль американских оккупантов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ikhbariya.

    В свою очередь проправительственная газета al-Watan отмечает, что один из раненых – офицер армии САР. По ее данным, американский патруль пытался проехать в зону, подконтрольную сирийской армии. При этом газета не уточняет принадлежность самолета, нанесшего авиаудар.

    Ранее бойцы сирийской армии заблокировали проезд для колонны армии США в районе города Тель-Тамр провинции Эль-Хасаке, из-за чего американские военные были вынуждены прервать маршрут следования и развернуться.

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