Сирийские военные заблокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке

Бойцы сирийской армии заблокировали проезд для колонны армии США в районе города Тель-Тамр провинции Эль-Хасаке, из-за чего американские военные были вынуждены прервать маршрут следования и развернуться, сообщило сирийское государственное агентство САНА.

Американские военные, не вступая в контакт, развернули колонну бронемашин и уехали, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований, сконцентрировавшись вокруг крупных месторождений нефти и газа.

Сообщения о подобных случаях на севере Сирии поступают регулярно. Так, в начале мая в сирийской провинции Эль-Хасеке жители населенных пунктов Дашдашия и Кахира заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, чем заставили американских солдат развернуться.

Также сообщалось, что в феврале в результате столкновения американских военных с местным населением в Эль-Хасеке погиб подросток, еще один человек был ранен. Конфликт предотвратили подоспевшие российские военнослужащие, которые вывели американскую колонну к пункту базирования.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько опасны подобные инциденты.