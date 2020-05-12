Сирийцы заблокировали военные колонные США в Эль-Хасеке

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12 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:40  |  vz.ru
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Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

Эталонный нефтяной фонд Норвегии впервые в истории распродаст активыФото: Gerhard Zwerger-Schoner/
Imagebroker/Global Look Press
Норвегия впервые в истории намерена начать распродажу активов своего суверенного пенсионного фонда, который формируется за счет сверхдоходов от нефти и газа. Этот фонд на триллион долларов, зарабатывающий в том числе на Apple, считается самым крупным в мире. Ни финансовый кризис 2008 года, ни обвал нефти в 2014 году к такому шагу норвежцев не принуждал. Однако пандемия изменила многое.  Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Россиян поддержат при выходе из самоизоляции

Пожилым людям Владимир Путин уделил особое вниманиеФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Владимир Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. В чем заключается суть этих мер?  Подробности...
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Глава ДНР: Россия помогла нам в борьбе с коронавирусом

Теперь дончане защищают республику от двух напастей: ВСУ и COVID-19Фото: DAVE MUSTAINE/ЕРА/ТАСС
«ДНР обеспечена тест-системами для выявления COVID-19 в достаточном количестве. В этом нам помогла Россия, за что ей большое спасибо», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он рассказал о том, как находящийся в блокаде регион справляется с пандемией и почему Украина тормозит выполнение Минских соглашений.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Разгадывая Константина Крылова

Борис Межуев, политолог
Внутри нашего поколения, да и за его пределами, у Крылова практически нет конкурентов. Как публицист он положит на лопатки любого. С его уходом никто не сможет с тем же блеском и той же внятностью рассказать нашим детям о нас, а нам – о самих себе. Подробности...
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Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

Константин Михайлов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет. Подробности...
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Добрая катастрофа карантина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы пошли на беспрецедентные меры ради сохранения каждой жизни – независимо от ее экономического вклада в общество. Мы приняли систему ценностей, в которой каждая жизнь драгоценна. Мы, как общество, возросли в добре. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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          Как вы расцениваете объявленные государством выплаты детям по 10 тыс. руб. из-за коронавируса ?
          • Как должное

          • Как приятный сюрприз

          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших Великую Отечественную войну?
          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

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              Сирийцы заблокировали военные колонные США в Эль-Хасеке

                 12 мая 2020, 20:21
              Фото: Spc. DeAndre Pierce/Zuma/ТАСС
              Текст: Сергей Гурьянов

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              В сирийской провинции Эль-Хасаке жители населенных пунктов Дашдашии и Кахиры заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает агентство САНА.

              Жители заставили американских солдат развернуться, передает РИА «Новости».

              Подобные инциденты происходят достаточно часто. Так, 23 марта сообщалось, что в провинции Эль-Хасеке жители и сирийская армия блокировали проезд американской колонны.


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