В Минске начались перебои с интернетом

Перебои с интернетом опять начались в Минске, сообщают местные жители.

Перебои с интернетом в белорусской столице начались после 11.00

Не работают 4G и домашняя сеть, плохо работает мобильный интернет, передает корреспондент РИА «Новости».

Работа мобильного интернета и соцсетей, отключенных в Белоруссии с вечера прошлого воскресенья, возобновилась в Минске в среду утром.

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