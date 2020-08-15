США и Польша призвали Минск к диалогу с белорусским обществом

США и Польша призывают Белоруссию к диалогу с обществом, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Варшаве.

«Мы говорили прежде всего о ситуации в Белоруссии. Мы призываем, чтобы начали соблюдать основные права человека и начали диалог с обществом», – цитирует Чапутовича РИА «Новости».

Также Чапутович отметил, что в отношении Белоруссии Евросоюз намерен вводить только персональные санкции.

«Мы дискутировали о том, как сделать так, чтобы санкции не ударили в обычных людей. Мы решили, что мы должны избегать этого. Санкциями должны быть объяты лица на руководящих постах», – сказал политик.

Помпео после переговоров с польским коллегой заявил, что США приветствуют освобождение задержанных в Белоруссии, «но этого недостаточно». Он подчеркнул, что американская сторона не считает прошедшие выборы президента республики честными.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко сделал выбор в пользу России.