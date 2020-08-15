Лукашенко планирует обсудить с Путиным вопросы защиты Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске заявил, что планирует обсудить ситуацию в стране с российским коллегой Владимиром Путиным, так как происходящее касается всего пространства Союзного государства.

Лукашенко заявил, что в данный момент «фактически по сценарию разворачивается агрессия против Белоруссии», передает БелТА.

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», – добавил он.

Он отметил, что некоторые «слишком умные» россияне «начинают кричать: «Вот, Беларусь, так, не эдак». «Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси – это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко сделал выбор в пользу России.

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