Покидающие площадь Независимости в Минске демонстранты убрали за собой мусор

Демонстранты, собравшиеся на площади Независимости в Минске, начали расходиться с несанкционированной акции и убирать мусор за собой.

Около 21.00 (совпадает с московским временем) люди начали покидать площадь, некоторые из них продолжили кричать лозунги, а также публиковать фото и видео с места событий, передает РИА «Новости».

Оставшиеся также делают фотографии на фоне бойцов внутренних войск. Волонтеры предлагают протестующим воду и пиццу, убирают мусор, который остался после протестовавших.

На подходе к площади выставлены милиционеры. Они не мешают входить и выходить с площади.

Неподалеку от площади запретили парковку автомобилей, подъезд машин ограничен.

Правоохранители также покидают позиции у Дома правительства. Оставшиеся на площади демонстранты кричат им «Спасибо».

Между тем в Гродно на площади Ленина у горисполкома собрались порядка 20 тыс. человек. Отмечается, что в акции участвуют работники крупных государственных и частных предприятий. После того, как мэр города покинул собрание, многие жители остались на площади.

В пятницу в Минске прошли новые акции демонстрантов, несогласных с итогами выборов президента страны. На площади ОМОНовцы опускали щиты в знак солидарности с протестующими.

В митинге участвовали несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ). Они прошли в центр белорусской столицы после отказа главы правительства Романа Головченко общаться с ними. Колонна рабочих прибыла к дому правительства в Минске.

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