Белорусские ОМОНовцы опустили щиты в знак солидарности с протестующими в Минске

Белорусские правоохранители на площади Независимости в Минске опустили щиты в знак солидарности с протестующими против результатов выборов президента.

В центре Минска собрались несколько тысяч митингующих, требующих ухода президента, передает ТАСС.

Силовики не препятствовали проходу колонны демонстрантов на площадь Независимости. Люди из толпы начали подходить к силовикам, обниматься. Так, одна из девушек подбежала к ОМОНовцу, опустившему щит, и поцеловала его, передает Tut.by в своем Telegram-канале.

После этого несколько других девушек также побежали обнимать бойцов ОМОНа. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Силовики на это никак не реагировали, но на рукопожатия отвечали. Некоторые время спустя силовики оттеснили людей с площади.

В пятницу несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в центр белорусской столицы после отказа главы правительства Романа Головченко общаться с ними. Позже колонна рабочих прибыла к дому правительства в Минске, где их ждут усиленные наряды милиции.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. После выборов она выехала в Литву, а в пятницу призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами. При этом она поддержала забастовки и заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%.