Собянин заявил о росте некоронавирусной пневмонии в Москве

В Москве зарегистрирован рост ОРВИ и случаев заболевания пневмонией, которая не связана с коронавирусом, заявил мэр города Сергей Собянин.

«Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний, не коронавирусных, а обычных пневмоний. Конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст. Поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа», – заявил Собянин в эфире «России 1», передает ТАСС.

В пятницу департамент здравоохранения столицы привел статистику смертности от коронавируса за июль.

В четверг Собянин предупреждал москвичей об обязанности носить маски в ближайшие месяцы. Он также называл слухами сообщения о возвращении ограничений в Москве.