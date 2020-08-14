Минские педагоги вышли на улицы с плакатами «Учителя против насилия»

В Минске в пятницу началось массовое шествие преподавателей, педагоги города приняли участие в акции «цепь солидарности» против результатов президентских выборов.

Учителя прошли по тротуару проспекта Независимости от Белгосфиларомнии до Белорусского педагогического университета, пишет «Sputnik Беларусь». В руках они несли плакаты «Я учитель, а не фальсификатор», «Я учитель и хочу этим гордиться», «Учителя против насилия».

Ранее в Минске из изолятора временного содержания начали отпускать людей, которых задержали на акциях протеста. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике. Он также заявил, что случайно задержанных в ходе протестов в Белоруссии людей отпускают под честное слово.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.