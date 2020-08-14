Лукашенко: Я живой и не за границей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением по поводу массовых забастовок на предприятиях страны. Также он заявил, что «пока живой и не за границей».

Выступая на совещании, посвященном работе строительной отрасли, он назвал забастовки попытками раскачать трудовые коллективы, передает БелТА.

«Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: «президент покинул страну и находится за границей». Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», – сказал Лукашенко.

Глава государства предупредил о негативных последствиях забастовок на предприятиях страны.

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Протестующим



Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Лукашенко покинул Белоруссию и срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным. При этом в пресс-службе Кремля сообщили, что в графике президента России Владимира Путина нет встречи с белорусским коллегой.

Напомним, в четверг несколько сотен сотрудников завода «БелАЗ» приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Также стало известно, что бастуют работники предприятий «Гродно Азот», «Керамин», «Белмедпрепарат», «Гродножилстрой», Минского автозавода, Белорусского металлургического завода.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».