Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

В графике президента России Владимира Путина нет встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Нет такой встречи в графике», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Лукашенко покинул Белоруссию и срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.

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