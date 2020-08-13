Ученые из Белоруссии потребовали прекратить насилие

Белорусские ученые и педагоги подписали обращение к руководству страны с требованием прекратить насилие против демонстрантов и освободить протестующих.

«Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию республики Белоруссия, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции республики Белоруссия)», – говорится в обращении, опубликованном изданием Onliner.by.

Также в документе ученые выразили недоверие объявленным итогам выборов президента, осудили насилие и выступили против отключений интернета.

Глава президиума национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков после появления этого обращения созвал директоров институтов.

«Вынужден был сегодня вас пригласить, чтобы вы навели порядок в своих институтах. Вы должны знать, чем дышит каждый человек – особенно молодежь. Мы гордились тем, что обновлялись и набирали молодежь. Но они же неуправляемые! Что они делают в лабораториях – никто не знает. Представляете, «ученые против насилия». И это началось с Академии наук», – цитирует слова Гусакова издание.

Ранее депутат белорусского парламента и победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2018» 23-летняя Мария Василевич призвала белорусских силовиков прекратить насилие

Газета ВЗГЛЯД писала, что белорусская оппозиция добилась важной победы.